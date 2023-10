Legale eredi Berlusconi, su testamento Colombia procedimento

"C'è un procedimento". È quanto si è limitato a dire Giorgio Perroni, uno dei legali della famiglia Berlusconi, in merito a una indagine della magistratura milanese sul caso del cosiddetto 'testamento colombiano' del leader di Forza Italia scomparso lo scorso giugno. L'avvocato non ha aggiunto altro rispetto alla lettera inviata a Report e resa pubblica nella trasmissione di ieri.

"Facciamo seguito alla sua richiesta di informazioni - scrive il legale che assiste i figli dell'ex premier assieme ad Andrea Di Porto - per rappresentarle quali legali degli eredi del dottor Berlusconi che riteniamo l'asserito testamento di cui chiedete conto assolutamente non veritiero e che innanzi alla Procura di Milano è pendente un procedimento penale che farà sicuramente luce sulla vicenda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA