Elezioni Alto Adige: Svp, 'abbiamo perso, difficile governare'

"Abbiamo perso. Questo è fuori discussione. Abbiamo perso due consiglieri, mentre avevamo calcolato di perderne uno". Lo ha detto il segretario della Svp Philipp Achammer dopo le provinciali in Alto Adige. "In consiglio provinciale avremo dodici partiti, un numero impressionante. Siamo il partito più forte con 13 consiglieri ma garantire la stabilità sarà molto difficile. Formare una giunta sarà molto difficile. I cittadini evidentemente non hanno avvertito il pericolo di perdita di stabilità politica, ma l'esito elettorale va sempre accettato", così Achammer che ha precisato che sul suo futuro come segretario Svp deciderà il partito. Secondo Achammer, la giunta ha pagato alcune decisioni sofferte prese durante la legislatura, come durante la pandemia.

Anche il governatore Arno Kompatscher ha evidenziato la forte frammentazione in consiglio provinciale, "pure con posizioni estreme". L'andamento della Svp è in linea con l'andamento dei partiti popolari in Europa. Nonostante il calo di consensi il presidente ha definito "più che soddisfacente" il fatto che oltre il 60% degli elettori Svp gli abbia dato la preferenza. Il calo di rappresentanti italiani da 8 a 5 è "un dato storico". Lo statuto prevede comunque la rappresentanza italiana in giunta.

Kompatscher si è detto soddisfatto del risultato elettorale di Hubert Messner, l'ex primario e fratello di Reinhold a questo punto è l'assessore alla sanità in pectore.



