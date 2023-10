Berlusconi, il caso del testamento colombiano: indagato Di Nunzio

L'imprenditore piemontese Marco Di Nunzio, che sostiene di essere tra gli eredi di Silvio Berlusconi per via di un testamento non olografo e sottoscritto in Colombia poco più di due anni fa, è indagato dalla Procura di Milano.

Il pm Roberta Amadeo e il procuratore Marcello Viola, titolari del fascicolo, dallo scorso luglio hanno iscritto Di Nunzio per falsità in testamento (art. 491 codice penale) in seguito a una segnalazione delle autorità diplomatiche colombiane.

Questa mattina uno dei legali della famiglia Berlusconi Giorgio Perroni,sulla questione si era linitato a dire: "C'è un procedimento". C'è infatti un'indagine della magistratura milanese sul caso del cosiddetto 'testamento colombiano' del leader di Forza Italia scomparso lo scorso giugno. L'avvocato non ha aggiunto altro rispetto alla lettera inviata a Report e resa pubblica nella trasmissione di ieri. "Facciamo seguito alla sua richiesta di informazioni - scrive il legale che assiste i figli dell'ex premier assieme ad Andrea Di Porto - per rappresentarle quali legali degli eredi del dottor Berlusconi che riteniamo l'asserito testamento di cui chiedete conto assolutamente non veritiero e che innanzi alla Procura di Milano è pendente un procedimento penale che farà sicuramente luce sulla vicenda".







