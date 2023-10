Misiani (Pd), da Meloni festival vittimista e sindrome d'assedio

"'Cattiverie mai viste, vogliono indebolirmi, meschini, continuino pure a rotolarsi nel fango'".

Quella della Meloni doveva essere la festa (si fa per dire…) del primo anno di governo. Si è trasformata in un festival del vittimismo e della sindrome da assedio. Il solito modo furbesco per distogliere l'attenzione da dodici mesi assolutamente fallimentari. Solo chiacchiere e distintivo". Lo scrive sui social il responsabile Economia del Pd e senatore Antonio Misiani.



