Meloni non va alla kermesse Fdi:'Sono un essere umano'

"Non so a che ora tornerò in Italia, non sono certa di riuscire a essere fisicamente con voi. Anche io sono un essere umano e se c'è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i simpatizzanti, i rappresentanti, i militanti e i dirigenti di FdI". Questa frase di Giorgia Meloni, in un video registrato ieri per "L'Italia vincente - Un anno di risultati" la kermesse di Fratelli d'Italia per festeggiare un anno di governo ha scatenato nuove illazioni sulla vita privata della premier.

Il ministro della difesa Guido Crosetto aveva annunciato dal palco: "Giorgia oggi non è fisicamente qui ma è a casa con sua figlia, il posto dove doveva stare, dove è giusto che sia. E noi, che siamo una comunità, dobbiamo comprenderlo. Forse - ha spiegato Crosetto - non dovremmo dirlo in un appuntamento politico, ma le diciamo che le vogliamo un gran bene".

La sorella Arianna : 'Questo non è giornalismo, è pettegolezzo'

"Se a voi sembra normale questo tipo di stampa... ragazzi ditemi voi, grazie per il lavoro che fate, perché secondo me ci fate prendere un sacco di voti, questo non è giornalismo è pettegolezzo". Così Arianna Meloni, sorella di Giorgia, ha risposto - in un video pubblicato su alcuni siti - ad alcuni giornalisti che, dopo la kermesse di FdI a un anno dal giuramento del governo, le chiedevano se qualcuno sta cercando di colpire la premier usando la sfera privata. A chi le chiedeva come sta la premier, Arianna Meloni, lasciando in scooter il teatro Brancaccio di Roma, ha riposto: "Secondo lei come sta?".

Renzi: 'Comprendiamo mamma Giorgia ma la premier ha fallito'

"Io non commento la vita privata di Giorgia Meloni. Sono i suoi risultati pubblici che mi preoccupano: dopo un anno di Governo l'Italia sta peggio. Inflazione, benzina, mutui, tagli alla cultura. Mamma Giorgia ha la nostra rispettosa comprensione, la Premier Meloni invece sta fallendo la prova del Governo. Dopo un anno l'Italia sta peggio di prima". Lo scrive sui social il leader di Iv, Matteo Renzi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA