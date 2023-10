Lollobrigida, Meloni è stata eletta perchè è la più brava

"Giorgia Meloni non è stata eletta perché è donna, ma perché è la più brava. Abbiamo affermato anche in politica non solo la pari dignità, ma la dimostrazione che ci vogliono 6-7 uomini per mettersi nelle condizioni di eguagliare una donna in tutte le attività, compresa questa". Lo ha detto il ministro dell' Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, parlando dal palco del Teatro Brancaccio a Roma per l'iniziativa di Fratelli d'Italia 'L'Italia vincente. Un anno di risultati del governo Meloni'.

"Questo governo - ha aggiunto - non si distingue da quelli che l'hanno preceduto per i singoli, qui ci sono straordinari ministri. Ma per l'unità, la sintesi che sappiamo fare, la collaborazione che tutti notano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA