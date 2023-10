'Italia vincente', la festa di Fdi per un anno di governo

E' iniziata al teatro Brancaccio di Roma la manifestazione "L'Italia vincente - Un anno di risultati", di Fratelli d'Italia, nell'anniversario della nascita del governo guidato da Giorgia Meloni. La premier non interverrà di persona alla kermesse, come inizialmente previsto. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha spiegato che Meloni, dopo il ritorno nella notte da Israele, oggi passerà la giornata con la figlia. Ci sarà un video messaggio.

Prima è prevista una tavola rotonda alla quale parteciperanno il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. "Finalmente l'Italia ha uno statista non solo scelto dal popolo ma, viva Dio, ha uno statista patriota che risponde solo all'Italia", ha detto il deputato Paolo Trancassini, aprendo la manifestazione riferendosi alla premier. Eventi analoghi si svolgono in contemporanea in diverse città italiane, con un collegamento streaming della manifestazione.

