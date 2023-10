Il Papa, umanità ferita da guerre ha bisogno di pace

"Oggi più che mai l'umanità, ferita da tante ingiustizie, divisioni e guerre, ha bisogno della Buona Notizia della pace e della salvezza in Cristo". Lo dice il Papa su X, nel giorno in cui la Chiesa celebra la Giornata missionaria. Papa Francesco aggiunge: "Esprimo la mia vicinanza in Cristo a tutti i missionari e le missionarie nel mondo, in particolare a coloro che attraversano un momento difficile: il Signore risorto, carissimi, è sempre con voi e vede la vostra generosità e i vostri sacrifici".





