Il contro-video di Conte, Meloni mette in ginocchio l'Italia

"Vi starete chiedendo cosa c'è da festeggiare". Inizia così un video postato su Facebook dal presidente del M5s, Giuseppe Conte, mentre al Teatro Brancaccio di Roma è in corso la festa di FdI per il primo anno di governo, con un video della premier Giorgia Meloni in cui rivendica i "successi" del suo Esecutivo. "Hanno votato le spalle a chi non ha niente - dice Conte nel video in cui vengono riproposti i titoli dei Tg su inflazione, caro benzina, caro mutui, caro scuola, migranti - al ceto medio affossato dal carovita, ai nostri giovani ai quali sanno proporre solo contratti precari".

Con il centrodestra "possono brindare corrotti, evasori, qualche colletto bianco e l' industria bellica. Non permetteremo che Meloni e soci mettano in ginocchio il nostro paese e la nostra Italia", conclude Conte.



