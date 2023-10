Gasparri, l'uso politico della giustizia va fermato

"Se non fosse diventata una farsa, quella delle prese di posizione dell'Associazione Nazionale Magistrati rappresenterebbe un vero e proprio allarme all'interno del sistema delle Istituzioni democratiche.

Purtroppo invece il loro parlare continuamente contro il governo, contro la politica, di fatto contro la democrazia è diventato una specie di 'cinepanettone'". A dichiararlo in una nota è il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).

"Il fatto - aggiunge - è che queste persone dispongono della libertà e della reputazione dei cittadini italiani, che sono ostaggio di gruppi di persone che fanno uso politico della giustizia. Un'antica questione. Che dovrà essere affrontata con una riforma ampia e coraggiosa che garantisca la legalità repubblicana e ponga fine allo spettacolo continuo di manifestazioni politiche interpretate da persone che dovrebbero essere al di sopra delle parti e garanzia di terzietà".

"Si offendono se vengono criticati. Ma rivendicano il diritto di fare i militanti di parte in piazza e poi di dover giudicare, come se fossero superpartes, i cittadini. De hoc satis. Non se ne può più. Siccome la tragedia è diventata farsa - conclude - bisogna fermarla usando gli strumenti della democrazia parlamentare per affermare i principi fondamentali della nostra Costituzione".



