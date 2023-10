Gasparri: 'Da Report vera e propria aggressione contro FI'

"Torna all'attacco Report con la sua attività denigratoria dei movimenti e delle personalità politiche non gradite. Ancora una volta tocca a Forza Italia, già oggetto di aggressioni mediatiche da parte della trasmissione di Ranucci. Affermazioni di ogni genere, denigrazioni basate su narrazioni prive di fondamento, una vera e propria aggressione. A dimostrazione che Report e Ranucci sono una sorta di 'movimento politico' che agisce, finanziato dai cittadini con i soldi Rai, per colpire gli avversari". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. "La cosa non ci meraviglia, ma ci indigna. E ci chiediamo come mai venga tollerata questa condotta di Report, di cui ricordiamo anche le performance con gli audio di Baiardo, definiti pieni di bugie dallo stesso Baiardo, ma diffusi ugualmente. Una condotta vergognosa quella che ebbe anche in quella occasione Ranucci, e che ho avuto modo di contestare direttamente all'interessato. Che godendo di una sorta di libertà di agire a trecentosessanta gradi non tiene conto né della realtà, né delle osservazioni che gli sono state fatte, anche in passato, richiamandolo alla realtà. Credo che della questione si dovrà urgentemente parlare in Commissione parlamentare di Vigilanza e non solo". La prima inchiesta di Report, dal titolo "Il testamento", è incentrata - si legge sul sito di Report - sul patrimonio ereditario di Silvio Berlusconi. "Si parla di un'eredità di circa 4 miliardi e mezzo di euro. Come è stato suddiviso fra gli eredi e quali sono i nuovi assetti societari delle aziende di proprietà del Cavaliere? Nel testamento di Silvio Berlusconi non è presente alcun riferimento ai 90 milioni di euro di debito di Forza Italia. Il partito di Forza Italia presenta due fideiussioni di Silvio e Paolo Berlusconi per un totale di 7 milioni di euro". L'inchiesta di Report indaga sui lasciati del Cavaliere soffermandosi anche sull'eredità destinata alla compagna Marta Fascina e a Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia.

Rita Dalla Chiesa, vergognoso attacco a Fi da Report a urne aperte

"Non posso tacere su un vergognoso attacco che sta avvenendo nei confronti di Forza Italia da parte di Report. E meno male che, secondo i soliti noti, il centro destra in Rai avrebbe portato come conseguenza l'epurazione di tutte le trasmissioni scomode". Lo dichiara Rita dalla Chiesa, vicepresidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera, e parlamentare in Vigilanza Rai. "Report e Ranucci sono rimasti al loro posto, ma un conto è condurre trasmissioni, appunto, scomode. Il confronto può restare civile. Un conto, invece, è usare la clava contro un partito che stasera e domani ha chiamato, in alcuni comuni, gli elettori alle urne. Metodo vigliacco, del quale la Rai dovrà rispondere in Commissione Vigilanza. Non è accettabile una violenza professionale di questo tipo. Ho sempre avuto rispetto per le idee di tutti, ma stasera si sta superando ogni soglia di legalità. Le urne sono aperte, e tu, Ranucci, con le tue inchieste volte sempre a denigrare il centro destra, ti stai comportando come un giornalista che preferisce diffamare che capire. Eticamente hai coperto di ridicolo te stesso e la tua storia. Mi spiace. Ma noi questa volta, proprio per la particolarità del momento, non ci fermiamo. E la Rai dovrà risponderne".

Rosso, a urne aperte da Report servizi denigratori su Fi

"È inaudito il comportamento di Report che cerca di condizionare e orientare il voto mentre sono aperte le urne a Monza, a Foggia, in Trentino e in Alto Adige, con servizi denigratori nei confronti di Forza Italia basati su notizie abnormi e su ricostruzioni infondate". Lo dichiara il senatore Roberto Rosso Capogruppo di Forza Italia in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. "Mercoledì alla riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, nella mia qualità di Capogruppo di Forza Italia in Commissione, chiederò l'audizione dei responsabili della trasmissione e di tutti i dirigenti della Rai che hanno a che fare con gli approfondimenti e con questo delicato settore del servizio pubblico radiotelevisivo. Report viene utilizzato dai suoi autori come una sorta di clava nei confronti di quelli che considerano avversari politici. Una condotta ben nota. È ancora più grave che tutto questo avvenga mentre un cospicuo numero di cittadini sono chiamati al voto dal nord al sud dell'Italia. Una condotta gravissima che non tolleriamo e della quale chiediamo che si occupi l'Ufficio di Presidenza della vigilanza di mercoledì per chiedere immediate audizioni su questa vicenda".

M5s, infondate proteste FI su Report e suppletive Monza

"La levata di scudi di alcuni esponenti di Forza Italia per la puntata di stasera di Report appare del tutto fuori luogo e soprattutto priva di alcun fondamento. Le suppletive a Monza - che secondo quanto si apprende sarebbero state usate come scusa per bloccare la puntata di stasera - non possono essere accampate come scusa per l'applicazione della legge sulla par condicio, dato il numero esiguo degli aventi diritto rispetto al totale nazionale, e loro lo sanno benissimo. Bene fa l'azienda a garantire la messa in onda della trasmissione di Sigfrido Ranucci senza dare alcun seguito alle proteste di Forza Italia. Non si scorge davvero quale sia la ragione alla base delle loro rimostranze, se non quella di un malcelata intimidazione verso una trasmissione che ha approfondito aspetti legati alla vicenda dell'eredità di Silvio Berlusconi su cui evidentemente alcuni non hanno piacere che se ne parli". Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai.

Barelli, da Report un attacco a FI a seggi elettorali aperti

"Pluralismo e libertà di espressione non sono foglie di fico per celare l'aggressione di Report a Forza Italia a urne aperte per le elezioni politiche suppletive nel collegio senatoriale di Monza -Brianza e per quelle amministrative in Trentino Alto Adige e a Foggia". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli. "Siamo di fronte a mani abituate a gettare fango nella ricerca spasmodica di offuscare lo straordinario successo politico e imprenditoriale del presidente Silvio Berlusconi che ha cambiato la politica e la societá italiana, creato aziende che hanno dato lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori e fondato un partito vincente che dopo 30 anni è ancora protagonista della vita del paese - aggiunge Barelli -. La vigliaccheria di chi cerca godimento da fantasiosi buchi di serratura hanno lo scopo di insultare e offendere il presidente ora che non c'è più, non potendo quindi controbattere di persona come sempre nella sua vita ha fatto. Ma il mondo di bene e di riconoscenza che animano non solo i militanti di Forza Italia sono la dimostrazione che la grandezza di Silvio Berlusconi e di ciò che ha creato non potrà giammai essere nemmeno scalfito".

