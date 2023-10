Acquaroli (Fdi), anno importante, al lavoro per rilancio Italia

"Abbiamo un governo che finalmente ha una prospettiva, una visione complessiva, che non è chiamato a dare una risposta nel medio-breve termine, ma che cerca di rilancia il Paese a livello nazionale e internazionale con una visione condivisa". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (Fratelli d'Italia), ad Ancona durante l'evento "L'Italia vincente", che si è svolto in collegamento con Roma, per un anno di governo guidato da Giorgia Meloni.

"Questo - ha sottolineato - facilita molto il lavoro delle Regioni e dei Comuni che sono chiamati a dare un contributo in una una visione complessiva. E' stato un anno importante - ha sottolineato -dove si sono potute gettare le basi per una visione di rilancio del sisema Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA