Sit-in comunità palestinese a Bari, mostrate foto delle vittime

Bandiere della Palestina e della pace, striscioni e cartelli in supporto del popolo palestinese, foto delle vittime dei bombardamenti su Gaza e delle macerie causate dai raid. La comunità palestinese di Puglia e Basilicata è di nuovo in piazza Diaz a Bari, a una settimana dal sit-in precedente, per manifestare solidarietà alla popolazione palestinese di Gaza. All'evento, che ha riunito circa un centinaio di persone, hanno partecipato anche il Comitato per la pace della Terra di Bari, associazioni studentesche e militanti di Rifondazione comunista.

"Il nostro popolo sta affrontando l'ennesimo momento drammatico, ed essere in piazza a manifestare solidarietà è importante per tutti i palestinesi. Non solo quelli di Gaza e della Cisgiordania, ma anche quelli dei campi profughi in Libano, Siria, Giordania e tutti gli emigrati ", ha detto nel suo intervento Mohammed Afaneh, presidente della comunità palestinese di Puglia e Basilicata.

"La bandiera palestinese - ha aggiunto - è simbolo di tutti i popoli oppressi nel mondo e nessuno potrà impedirci di sventolarla. Israele sta bombardando ospedali, scuole, uffici dell'Onu, ha ucciso e continua a uccidere migliaia di civili.

L'obiettivo è chiaro: o costringere chi vive a Gaza a fuggire verso il Sinai o eliminare chi sceglie di rimanere nella propria casa. È in corso un genocidio - ha concluso -, l'ennesimo, per il quale non possiamo voltarci dall'altra parte".



