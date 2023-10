Anm, 'lo scopo del governo è di intimorire i giudici'

"I cittadini italiani assistono da giorni ad attacchi e reazioni scomposte di esponenti del governo che - senza confrontarsi con il merito della decisione di un giudice del Tribunale di Catania in materia di protezione internazionale - investono con grande risonanza mediatica e insistenza la persona, gli affetti e la vita del magistrato. Lo scopo perseguito è evidente, ovvero intimorire ogni giudice che dovesse assumere un'interpretazione non gradita o allineata ad un certo indirizzo politico". E' quanto afferma l'Anm in un documento approvato a maggioranza al termine del direttivo dell'associazione.

"Dalla critica, che è sempre legittima a un provvedimento giudiziario" si è passati ad una "caccia all'uomo, ad una campagna denigratoria". Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, nel corso del suo intervento alla riunione del direttivo dell'associazione in riferimento alla vicenda del giudice di Catania, Iolanda Apostolico. Per Santalucia si è "passati alla ricerca di elementi che possano gettare ombra sull'imparzialità di un magistrato. Dobbiamo chiederci se un magistrato potrà, alla luce di questa campagna, fare il proprio dovere e cioè fare giustizia prescindendo da tutte queste considerazioni. La giurisdizione va rispettata per quello che è, un potere indipendente", ha aggiunto il presidente dell'Anm.



