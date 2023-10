Esauriti i fondi di 18App, non saranno rifinanziati

Sono esauriti i fondi del plafond previsto per l'anno dalla vecchia 18 App: l'annuncio compare sulla stessa applicazione dove c'è l'avvertimento: "Si comunica che il plafond previsto, quale limite massimo di spesa, è esaurito. Si rappresenta, pertanto, che la Piattaforma non consente più registrazioni". Non tutti i maggiorenni nati nel 2004 avranno quindi la possibilità di accedere ai fondi. La legge prevede infatti che "in caso di esaurimento delle risorse disponibili" non vengano apportate ulteriori risorse. Il plafond previsto per la copertura della misura era stato fissato a 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 e il provvedimento, entrato in vigore a dicembre dello stesso anno come conversione del decreto firmato dai ministri Franceschini e Franco nel settembre dello scorso anno prevedeva che "in caso di esaurimento delle risorse disponibili, Sogei non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo". Il nuovo governo ha sostituito il bonus con due carte cultura.

"La maggioranza non intende dimenticare i giovani che sono rimasti esclusi dalla 18app per quantificazione insufficiente del precedente governo. Valuteremo di introdurre la possibilità, per questi giovani nati nel 2004, di accedere comunque alla nuova Carta cultura giovani nel 2024, se in possesso dei nuovi requisiti. Tutti i giovani nati dal 2004 che si sono diplomati quest'anno con il massimo dei voti potranno inoltre accedere anche alla Carta del merito e ottenere ulteriori 500 euro da spendere in cultura". È quanto dichiara Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d'Italia.

