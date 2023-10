Caso Giambruno, Salvini, Tajani, Calenda: la solidarietà a Meloni

" Un fortissimo abbraccio a Giorgia,, con la mia amicizia ed il mio sostegno. Avanti a testa alta!", scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini commentando la notizia della separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno.

"Orgoglio forza e nessuna paura. Sei un esempio per tutte", scrive Laura Ravetto, deputata della Lega

Solidarietà alla premier è stata espressa anche dal leader di Azione, Carlo Calenda: "Tutta questa vicenda è abbastanza sconcia - afferma -. L'uso strumentale dei fuori onda da parte di reti TV collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni. Il tutto con di mezzo una bimba di 7 anni che deve poter fare una vita normale. Io sono un avversario di Giorgia Meloni - aggiunge ma oggi ha tutta la mia solidarietà. Così in Italia non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto".

"Dalla tua, dalla vostra parte. Dalla parte di Ginevra. Ti abbraccio con vero affetto", scrive sui social Rita dalla Chiesa.

"Giorgia ti abbraccio" , ha scritto questa mattina su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

