Manovra: Renzi, dal governo un modo di fare cialtrone

Sul Cuneo fiscale "questo modo di fare" del governo "si chiama cialtroneria. Anche perché introduce un elemento di falso ideologico nei documenti di bilancio. È ovvio che nel 2025 e nel 2026 dovremo mettere quei 14 miliardi. E dunque i numeri della Nadef sono sballati prima che sbagliati. Lo so, lo so: sono cose tecniche, noiose. Ma è nell'attenzione a queste cose che si misura la qualità di un Governo". Lo scrive nella sua enews il leader di Iv Matteo Renzi.

"Per esempio: pare che abbiano deciso di modificare e diminuire le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli in fuga e ci sarebbe da domandarsi che hanno fatto di male i cervelli in fuga - e anche quelli in Patria - per meritarsi questo governo. Ma mettetevi nei panni di chi ha deciso di rientrare a casa e ha firmato contratti, mutui, fatto progetti di vita. E all'improvviso tutto cambia. Questo modo di fare è barbaro"



