Sono "più di mezzo milione" le firme raccolte dalle opposizioni per la petizione a sostegno della proposta di legge per l'introduzione del salario minimo, che prevede una paga oraria non inferiore ai 9 euro. E' quanto hanno reso noto in una conferenza stampa alla Camera convocata da esponenti di Pd, M5s, Azione, Più Europa, Verdi-Si. La petizione è ancora aperta, hanno fatto sapere.



