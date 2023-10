Ok definitivo della Camera al museo della Shoah a Roma

Via libera definitivo ed unanime dell'Aula della Camera al disegno di legge per l'istituzione a Roma del museo della Shoah. Il testo è stato definitivamente approvato a Montecitorio con 283 voti a favore e nessun contrario. Dopo il voto l'Aula ha applaudito.

Prima della votazione il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha ringraziato "il Parlamento per la qualità del dibattito che si è sviluppata e per la convergenza. Grazie poi al presidente del Consiglio Meloni per aver sostenuto questa mia proposta con tutto il governo".

Alla gestione del Museo provvederà la Fondazione Museo della Shoah, sottoposta alla vigilanza del ministero della Cultura.

Per la realizzazione e il funzionamento del Museo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.



