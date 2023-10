'Nel decreto migranti il governo chiarisca sui minori'

Rilievi all'ultimo decreto legge sui migranti varato dal governo sono stati espressi dal Servizio studi della Camera che, in particolare sulle misure riguardanti il trattenimento di minorenni, invita a coordinarsi con la legislazione già vigente.

Nel mirino, tra l'altro, la possibilità, introdotta dal dl, di trattenere i minorenni di almeno 16 anni nei centri di accoglienza ordinari e straordinari, in una sezione appositamente dedicata a questa fascia d'età. Gli esperti della Camera invitano a valutare l'opportunità di un coordinamento con quanto disposto dal decreto legislativo 142 del 2015, "che stabilisce il principio in base al quale il minore non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto presso i centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) o accolto presso i centri governativi di prima accoglienza".

L'Aula della Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità dell'opposizione al decreto legge sull'immigrazione. L'Assemblea potrà, dunque, esaminare il provvedimento.



