Mattarella, ora serve responsabilità, Ue sia influente

"La storia ci chiama a un'ora di responsabilità. L'aggressione russa in Ucraina, il barbaro attacco di Hamas contro Israele con la spirale di violenze che si è perseguita, la destabilizzazione che rischia di coinvolgere l'intero Medio Oriente - per restare solo nell'area del Mediterraneo allargato - reclamano un'Europa capace di esercitare la propria positiva influenza. Un Continente capace di testimoniare con convinzione i propri valori di pace, cooperazione, rispetto dei diritti delle persone e dei popoli".

Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione della premiazione dei Cavalieri del lavoro.

"La capacità di indirizzare le risorse verso obiettivi strategici comuni, il potenziamento delle filiere europee del valore - ha poi aggiunto - sono fatti ed esperienze quotidiane dell'attività di governo e sono essenziali per affrontare le turbolenze, le sfide odierne. Se la Ue, talvolta, stenta a dispiegare la forza del suo insieme, ciò è dovuto a una costruzione ancora incompleta, all'attardarsi in polemiche sterili sulla necessità di essere coesi e tempestivi, e non lenti e separati, a fronte dei problemi. La storia ci chiama a un'ora di responsabilità", ha concluso.



