Lettera senatori di Iv, trarre conseguenze da posizione Calenda

Si terrà domani alle 11 una riunione del gruppo dei senatori di Azione e Iv. La convocazione è arrivata dopo la lettera al capogruppo Enrico Borghi firmata da tutti i senatori di Iv che chiede, tra l'altro, di "convocare il gruppo del Senato nel minor tempo possibile per prendere atto delle dichiarazioni del senatore Calenda e trarne le necessarie conseguenze politiche, statutarie e regolamentari". Il riferimento, si legge nella missiva è al fatto che "intervenendo alla festa de 'Il Foglio' egli ha detto "E' chiuso il rapporto non tra Renzi e Calenda ma tra Azione e Italia Viva. Azione non andrà alle elezioni europee insieme a Italia Viva" "È vero - si sottolinea - che il Senatore Calenda è noto per i suoi repentini cambi di opinione, ma il rispetto che gli dobbiamo porta a dover considerare le sue parole con la massima attenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA