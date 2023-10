Schlein,Meloni misura contributo delle donne da numero dei figli

"Colpisce vedere la prima presidente del consiglio donna che non ha a cuore migliorare le condizioni materiali di tutte le altre e donne e che anche nelle dichiarazioni di ieri sembra dire che il modo per contribuire alla società delle donne si misuri nel numero di figli che fanno. Affermazioni che da femminista proprio non posso condividere, tante donne danno un contributo straordinario al Paese, nell'impresa, nel lavoro, nel volontariato, nell'impegno civile, nelle istituzioni a prescindere dal numero dei figli che hanno". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti alla Camera.



