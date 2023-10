Riunione di Iv, con Azione alle europee o gruppi separati

Nella riunione dei gruppi parlamentari di Iv che si è tenuta ieri sera con il leader Matteo Renzi, a quanto si apprende da alcuni partecipanti, è emersa la volontà di ancorare la permanenza dei gruppi unici con Azione alla lista unica per le europee. Qualora non si corresse uniti alle europee sarebbe inutile restare uniti in Parlamento, è il ragionamento che sarebbe emerso. A tal fine, giovedì il capogruppo al Senato Enrico Borghi dovrebbe convocare i parlamentari di Iv e Azione per fare il punto della situazione.





