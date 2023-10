Il 7/11 in Senato esame pdl per istituire la commissione Orlandi

Approderà al Senato il 7 novembre il disegno di legge per l'istituzione della commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. E' quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo in corso a Palazzo Madama. L'esame, previsto il 10 ottobre scorso, era slittato per la crisi in Medioriente e il voto in Aula, proprio quel giorno, delle mozioni sugli attacchi di Hamas contro Israele approvate alla presenza del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La proposta di legge sulla commissione Orlandi (formata da 20 deputati e altrettanti 20 senatori) ha già avuto il via libera alla Camera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA