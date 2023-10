"Non c'è grande differenza tra il sostenere che il Superbonus è gratuito, quando viene pagato con più debito, e tagliare le tasse in deficit, cioè indebitando lo Stato e dunque i cittadini. Conte e Meloni sono vicini anche in questo. Sovranismo e Populismo uguali sono". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.



