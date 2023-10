Calandrini, manovra in commissione al Senato verso fine ottobre

"Credo ci vorrà una decina di giorni prima che la legge di bilancio cominci il suo iter al Senato. Va predisposto il testo, ci sono alcuni passaggi da fare, anche tecnici come quelli della Ragioneria di Stato. Direi che potrebbe arrivare alla commissione Bilancio poco prima della fine di ottobre. Se andasse così, sarebbe importante anche per i tempi, visto che saremmo in netto anticipo rispetto alle precedenti manovre". A dirlo è il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini, di Fratelli d'Italia.

E sull'eventualità che la Finanziaria sia oggetto di discussione già nella conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama prevista oggi alle 16, Calandrini si è limitato a dire: "Penso di no, non credo ci siano i margini. Siamo in una fase ancora prematura, non c'è nemmeno l'atto della legge trasmesso al Senato".



