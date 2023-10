Bernini, apertura graduale per superare numero chiuso a medicina

"Non sono favorevole al numero chiuso (per medicina, ndr.). La nostra idea è quella di aprire in modo progressivo e sostenibile. Abbiamo già 4.000 posti e nei prossimi sei anni saranno 30.000 in più. Aprire i cancelli tutti in una volta creerebbe un ingolfo dell'offerta formativa". Lo ha detto a Bolzano la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

La ministra ha poi evidenziato il problema alloggi, a prezzi accessibili, per gli studenti, ricordando i progetti Pnrr che garantiranno un ampliamento della disponibilità. "Per noi l'housing è una priorità per garantire il diritto allo studio.

Per questo ieri, con la legge di bilancio abbiamo messo a disposizione 270 milioni di euro in più", ha detto.

"La Libera università di Bolzano è una realtà forte e ben radicata sul territorio con è un interessante trilinguismo che la rende già naturalmente internazionale e con una vocazione di accostamento delle diverse anime del ministero di universitaria, ovvero dell'alta formazione artistica musicale che ci piace molto", ha aggiunto Bernini, approvando un ingresso del Conservatorio Monteverdi nell'ateneo.



