Arianna Meloni,campagna tesseramento Fdi conferma trend crescita

"Si è conclusa ieri sera, con la città di Roma, la parte di campagna adesioni di Fratelli d'Italia propedeutica alla celebrazione dei congressi locali. La campagna di tesseramento, che terminerà il 31 dicembre 2023, vede un netto incremento delle adesioni nazionali che si attestano intorno alle 280.000 in tutta Italia, circa il 40% in più rispetto all'anno scorso. Gli oltre 43.000 tesserati della Capitale, a fronte dei 15.000 del 2022, confermano il trend di crescita del partito anche a Roma". Lo dichiara in una nota Arianna Meloni, responsabile del Dipartimento adesioni e della segreteria politica di Fratelli d'Italia.

"Siamo molto orgogliosi di questo risultato - prosegue -, che ci riconsegna un partito in forte crescita e ci conferma uno straordinario radicamento su tutto il territorio nazionale. Un enorme ringraziamento ai tanti militanti, dirigenti e volontari che ogni giorno animano la comunità politica di Fdi grazie a un appassionato e prezioso lavoro sui territori. La nostra azione quotidiana è come sempre volta al sostegno delle famiglie e dei più fragili e tesa a un ascolto e recepimento costante delle loro istanze, con l'unico obiettivo del perseguimento dell'interesse nazionale", conclude Arianna Meloni.



