Schlein, manovra non all'altezza e senza visione

"È una legge di bilancio assolutamente non all'altezza della situazione difficile che sta vivendo il Paese". E' il commento della segretaria Pd, Elly Schlein. "È una manovra senza visione strategica, senza misure in grado di ridare slancio all'economia e agli investimenti, fatta per dare qualche contentino ma che, alla fine, non migliorerà le vite degli italiani. Tantomeno quelle dei 3.5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri che il governo ancora una volta Meloni ha ignorato non occupandosi dei loro salari, che restano fra i più bassi in Europa".



