"Non sto seguendo le manifestazioni di piazza" ma "spero le manifestazioni siano sempre pacifiche e democratiche.

Se le manifestazioni sono pacifiche non ravviso la necessità di vietarle, altro paio di maniche se si inneggia a terrorismo antisemitismo, all'odio, quello deve essere vietato per legge".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini replicando a una domanda durante la conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato la manovra.



