Sala 'lavoreremo su tema salari, chiamerò parti interessate'

A Milano il Movimento 'Adesso' propone di lavorare su un salario minimo cittadino che sia più alto di quello nazionale e chiama in causa il Comune perché lavori su questo.

"Penso che si debba lavorare su questo tema, non so se la via è quella del salario minimo o altro ma c'è una questione che accomuna tante grandi città - ha osservato il sindaco Giuseppe Sala commentando la proposta a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Statale -. Bisogna lavorare anche sapendo cosa possiamo fare perché è chiaro che noi come Comune non abbiamo risorse in più da mettere, ma se si trova una forma di collaborazione perché no. Comunque chiamerò le parti a riflettere, questo lo farò senz'altro. Non so se il tema sarà quello del salario minimo o quello dei salari che hanno perso potere d'acquisto, comunque lo farò".

La battaglia sul salario minimo a livello nazionale "è giusta" secondo Sala "però credo che riguardi altre realtà dove, in maniera chiara, i salari sono molto bassi - ha concluso -? Per noi è un po' diverso il tema ma non possiamo sfuggire al lavorare sulla questione dei salari reali in Italia e quindi a Milano".



