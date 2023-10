Orchidee viola per ricordare attentato a Daphne Caruana Galizia

Un mazzo di orchidee viola, colore caro a Daphne Caruana Galizia, è stato deposto a Ronchi dei Legionari (Gorizia) accanto al murales realizzato con ritagli di giornale che fanno riferimento alla morte della giornalista maltese, uccisa in un attentato il 16 ottobre 2017, e ad altri giornalisti assassinati o minacciati. A sei anni dall'omicidio, Caruana è stata ricordata oggi durante una cerimonia promossa dall'associazione culturale Leali delle notizie. A testimoniare l'impegno a sostenere la causa che vede impegnata la famiglia di Daphne è stato il presidente di Leali delle Notizie, Luca Perrino, mentre il sindaco, Mauro Benvenuto, ha ricordato - riporta una nota - come Ronchi dei Legionari "sia sempre di più la città della libertà di stampa e di espressione". Una "vocazione" che proseguirà anche nel futuro.

Il murales è stato realizzato in via Dante da Massimo Racozzi nel 2020: è dedicato alla reporter e a tutti i giornalisti, operatori e addetti dell'informazione che hanno perso la vita per aver fatto il loro lavoro. La settima edizione del premio dedicato alla giornalista maltese, promosso da Leali delle notizie, sarà consegnata il 16 giugno 2024.



