Palazzo Chigi, Italia-Giordania in prima linea sui problemi umanitari

Il colloquio fra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il re di Giordania Abdallah II Ibn Al Hussein "ha rappresentato un'occasione per uno scambio di vedute sulla necessità di rilanciare un orizzonte politico con le legittime Autorità palestinesi per il processo di pace israelo-palestinese". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in cui si spiega che "è stato rilevato che la tradizionale forte amicizia tra Italia e Giordania potrà contribuire ad affrontare le sfide complesse in corso nella regione".

Nel corso del colloquio, viene ancora riferito, sono state inoltre approfondite "le possibili iniziative per evitare l'allargamento della crisi in corso. L'Italia e la Giordania sono in prima linea per favorire la soluzione dei problemi umanitari più urgenti e per la liberazione degli ostaggi".

