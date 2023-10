Manovra: Torto (5s),minaccia alle opposizioni sul tesoretto?

"Ancora non abbiamo segnali chiari, ma le premesse sono preoccupanti. Non vorremmo che l'invito alla maggioranza a non presentare emendamenti funzioni da minaccia in codice per le opposizioni". Lo ha detto la capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera, Daniela Torto, rispondendo a chi le chiedeva se anche quest'anno il governo abbia predisposto un 'tesoretto', cioè una quota di Bilancio da destinare agli emendamenti delle opposizioni. "Chiedere di non presentare emendamenti è un modo per svuotare il diritto parlamentare, anche la maggioranza ha bisogno di emendare la manovra", ha aggiunto. Ci saranno iniziative comuni delle opposizioni? "Aspettiamo il testo della manovra, fino a quando non lo avremo sarà prematuro mettere in atto strategie o confrontarci con le altre opposizioni, anche se già è chiaro che la manovra trascura dei temi sui quali si farà fronte comune, come la sanità, la scuola".



