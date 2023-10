Manovra: Barelli, emendamenti? Saranno al collegato e dl fiscale

"Il Parlamento rimane centrale, ma oltre alla legge di Bilancio ci sono il collegato e il decreto fiscale, dove ci sarà spazio per gli emendamenti". Così Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera, parlando con i cronisti in Transatlantico, ha spiegato l'accordo di maggioranza per evitare emendamenti alla legge di Bilancio.

"Le opposizioni eserciteranno i loro diritti costituzionali - ha proseguito - ma è importante che la maggioranza dia un messaggio di coesione all'interno e all'esterno, dove ci sono gli uccelli del malaugurio".

"Tenete conto - ha poi aggiunto riferendosi ai contenuti della manovra - che l'aumento dei tassi da parte della Bce, che Forza Italia e Tajani hanno fortemente cotrastato, hanno determinato un aggravio di 15 miliardi di interessi sul debito.

Senza quell'aggravio avremmo avuto dei margini molto maggiori di intervento".



