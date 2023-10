Accordo in maggioranza sulla prescrizione,depositato emendamento

La maggioranza trova un accordo sulla riforma della prescrizione e presenta un emendamento alla proposta di legge ora all'esame della Commissione Giustizia della Camera. Un emendamento firmato da tutti i capigruppo in Commissione del centrodestra: Carolina Varchi (FdI), Ingrid Bisa (Lega) e Pietro Pittalis (FI). Al testo sono state depositate 66 proposte di modifica, di cui una anche del relatore Enrico Costa. Si tratta di un ritorno alla prescrizione sostanziale.

Se l'emendamento della maggioranza venisse approvato, l'articolo 159 del codice penale verrebbe modificato prevedendo che il corso della prescrizione, "in seguito alla sentenza di condanna di primo grado", rimanga sospeso "per un tempo non superiore a 18 mesi". Tempo che decorre "dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione".



