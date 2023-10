Schlein, alle Europee convinciamo chi non ha votato

"In vista delle Europee a noi non interessa competere con le altre forze di opposizione e litigare per lo zero-virgola nel prossimo sondaggio, ma convincere quel 50% che non va più a votare". E' l'appello al Pd della segretaria Elly Schlein, rilanciato alla giornata conclusiva della festa Dems a Rimini.

"Dare voce al pluralismo interno è un valore - ha detto - senza perdere però la chiarezza che abbiamo deciso di mettere in campo sulla linea politica. Serve un partito con una presenza e un radicamento capillari, in confronto con i corpi intermedi e società. Dobbiamo riorganizzare la nostra presenza nella società ancora più che sui territori, nel rapporto con associazionismo e con il civismo". E rilanciando l'appello alla partecipazione alla manifestazione dell'11 novembre.



