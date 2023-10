Schlein, manifestazione Pd in piazza del Popolo l'11 novembre

"La manifestazione del Pd sarà l'11 novembre e annuncio qui che si terrà in piazza del Popolo a Roma. Adesso si tratta di far convergere 1500 piazze in una sola per dimostrare che c'è un'altra Italia che si batte per i salari, per non dismettere la sanità pubblica". Così la leader del Pd, Elly Schlein, alla festa del Foglio in corso a Palazzo vecchio a Firenze.

Alla domanda se inviterà in piazza anche la premier Giorgia Meloni, ha risposto: "Direi di no, visto che è una piazza di contestazione".



