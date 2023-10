Mantovano, la crisi in Israele ha una matrice radicale religiosa

"Bisogna che Israele riacquisti la consapevolezza che non è un attacco come tanti altri. La matrice è radicale religiosa. Trascurare questo significa non avere consapevolezza del fenomeno e significa trascurare che chi diventa jihadista non è necessariamente in partenza un criminale, subisce un indottrinamento e poi arriva a gesti terroristici disseminati in giro del mondo". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla festa del Foglio a Palazzo vecchio a Firenze.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA