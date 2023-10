Mantovano, gestione migranti non può passare per via giudiziaria

"La cosa di cui dovremmo tutti preoccuparci perché la gestione di un fenomeno così complesso e delicato come l'immigrazione non può passare in via giudiziaria, e in via giudiziaria non può accadere, e forse è la cosa più grave, la distorsione del sistema asilo. Se un migrante intende entrare regolarmente in Italia c'è il decreto flussi, parliamo di 450mila unità. Chi sfugge da una persecuzione ha titolo a ottenere lo status di rifugiato ma non esiste che lo strumento dell'asilo venga distorto e dilatato per far rimanere in Italia chiunque arrivi in Italia irregolarmente". Lo ha detto Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenendo alla festa de Il Foglio a Firenze.

Per Mantovano "non esiste, perché l'asilo è una cosa seria, e la manipolazione, la distorsione delle norme sull'asilo fanno male agli stessi asilanti".



