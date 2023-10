Meloni, giacimenti in Mozambico enorme occasione di sviluppo

"Il fiore all'occhiello della nostra cooperazione è il settore energetico, soprattutto grazie alla presenza sul territorio dell'Eni. Siamo d'accordo con il presidente che i giacimenti scoperti al largo delle coste del Mozambico siano un'enorme occasione per lo sviluppo del Paese e per rafforzare i nostri rapporti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Mozambico Filipe Nyusi dopo l'incontro a Maputo.

"Per l'Italia l'energia è un fattore sempre più decisivo nel rapporto di partenariato strategico fra Europa e Africa", ha aggunto



