"Non c'è pace sotto occupazione.

Palestina libera". Questo lo striscione in Piazza Garibaldi, a Napoli, dove si stanno radunano i sostenitori del popolo palestinese per un'iniziativa alla quale hanno aderito varie realtà, soprattutto della galassia antagonista.

Attualmente i manifestanti sono fermi e sventolano bandiere della Palestina e di Potere al Popolo e Rifondazione Comunista.

A vigilare la Piazza alcuni furgoni delle forze dell'ordine.





