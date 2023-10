Legale Kercher, processo infinito riserva sorprese

"Il processo infinito continua a riservare sorprese": l'avvocato Francesco Maresca, legale di parte civile per la famiglia di Meredith Kercher nei processi per l'omicidio della giovane inglese, commenta così la revoca della sentenza di condanna di Amanda Knox per calunnia. "La Cassazione - sostiene con l'ANSA l'avvocato Maresca - impone di rifare il processo per calunnia nei confronti di Lumumba.

Effettivamente da sempre rimaneva senza risposta la domanda: per chi è per cosa la Knox ha realizzato la calunnia visto che è stata assolta dal reato di omicidio. A questo punto un nuovo processo forse potrà dare la risposta definitiva".



