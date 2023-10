Landini, non vado a Chigi, il governo non riconosce le parti sociali

"All'incontro di oggi la Cgil sarà presente, io non vado". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa, a poche ore dall'incontro a palazzo Chigi con le parti sociali sulla manovra. "Incontro che durerà un'ora e mezza a cui sono invitate 17 associazioni, cui seguirà un altro incontro con altre 17 associazioni. Ci convocano di venerdì sera e lunedì c'è il Consiglio dei ministri sulla manovra", dice Landini sostenendo di non aver avuto "alcuna risposta" alla richiesta di incontro avanzata a fine agosto dalla Cgil, né "ci sono state altre occasioni di trattativa". Questa logica significa "non riconoscere il ruolo delle parti sociali", aggiunge.

Assente la premier Giorgia Meloni, in missione in Africa, all'incontro dovrebbero partecipare i sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano."Aspettiamo di capire e conoscere gli orientamenti del governo e poi esprimeremo un giudizio", ha detto ieri il segretario della Cisl Luigi Sbarra.

