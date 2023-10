La Russa e Fontana accolti da presidente Om Birla a G20 India

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ed il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, sono stati accolti dal presidente della Camera bassa (Lok Sabha) indiana, Om Birla, in apertura dei lavori del IX vertice dei presidenti dei Parlamenti del G20 all'International Convention and Expo Centre di Nuova Delhi.

A margine del meeting Ignazio La Russa ha ribadito "la ferma posizione italiana a sostegno di Israele", sostenuta con forza dall'Italia al di là dei temi specifici. "Personalmente - ha detto il presidente del Senato - lo faccio anche con alcuni bilaterali, perche' sappiamo che in questo momento l'indipendenza e la liberta' di Israele devono essere al centro di tutte le discussioni tra i Paesi liberi".



