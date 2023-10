Fontana, a G20 Parlamenti voce Italia su migranti e pace

"Questa del G20 e' una sessione molto importante, perche' ci sono le possibilita' di parlare di problematiche che interessano anche l'Italia, per esempio l'immigrazione perche' tutti i Paesi possano portare avanti una politica contro la tratta degli esseri umani e contro le immigrazioni illegali ed anche questioni internazionali, dalla guerra fra Russia e Ucraina agli eventi recenti del Medio oriente". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a Nuova Delhi per il G20 dei presidenti dei Parlamenti.

"L'Italia - ha aggiunto - è qui per fare sentire la propria voce, per fare sentire quelli che sono i propri interessi e per cercare di riportare la pace in tutte le zone di guerra che ci sono al mondo".



