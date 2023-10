Al via gli incontri governo-parti sociali sulla manovra

È iniziato a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, l'incontro tra governo e parti sociali per l'esposizione del disegno di legge di bilancio in vista del

varo in Consiglio dei ministri. Per l'esecutivo sono presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro del lavoro Marina Calderone e il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo.

Le delegazioni sindacali e datoriali sono rappresentate da Christian Ferrari per la Cgil, Luigi Sbarra per Cisl, Domenico Proietti per Uil, Francesco Paolo Capone per Ugl, Francesca Mariotti per Confindustria, Giovanni Sabatini per Abi, Maria Bianca Farina per Ania, Giacomo Basso per Casartigiani, Claudio Giovine per Cna, Marco Granelli per Confartigianato, Lino Enrico Stoppani per Confcommercio, Nico Gronchi per Confesercenti, Ettore Prandini per Coldiretti, Massimiliano Giansanti per

Confagricoltura, Tommaso Battista per Copagri, Marco Mingrone per Alleanza Cooperative Italiane, Angelo Raffaele Margiotta per Confsal.

"All'incontro di oggi la Cgil sarà presente, io non vado", aveva detto poche ore prima il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in una conferenza stampa, sottolineando che si tratterà di un "incontro che durerà un'ora e mezza a cui sono invitate 17 associazioni, cui seguirà un altro incontro con altre 17 associazioni. Ci convocano di venerdì sera e lunedì c'è il Consiglio dei ministri sulla manovra", ha aggiunto Landini ,sostenendo di non aver avuto "alcuna risposta" alla richiesta di incontro avanzata a fine agosto dalla Cgil, né "ci sono state altre occasioni di trattativa". Questa logica significa "non riconoscere il ruolo delle parti sociali", aggiunge.

