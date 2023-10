Schlein-Conte,delitto perfetto,su salario li attendiamo al varco

Elly Schlein e Giuseppe Conte vanno alla carica sul salario minimo avvertendo governo e maggioranza.

"Li aspettiamo al varco. Non ci stancheremo di incalzarli se decideranno di fuggire, ancora una volta, rimandando il disegno di legge in commissione. Abbiano il coraggio di dire 'no' sui 9 euro l'ora che abbiamo proposto per i 3.5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri in Italia", dice la segretaria del Pd.

Il leader dei 5 stelle parla del compimento del "delitto perfetto"."Il Cnel di Brunetta, come immaginabile - aggiunge - ha fatto da sponda e rinvia la questione alla contrattazione collettiva".



