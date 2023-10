Un rinvio in commissione, per approfondire il documento del Cnel. Secondo quanto si apprende la maggioranza sarebbe orientata ad avanzare la richiesta la prossima settimana, quando è prevista la discussione in Aula alla Camera del ddl sul salario minimo mercoledì mattina. La richiesta sarebbe avanzata perché la maggioranza si riserva l'opportunità di presentare delle proposte in merito.



